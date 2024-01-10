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15 شهيدا بغارة الاحتلال على شقة سكنية غرب رفح

الأربعاء، 10-01-2024 09:32 ص

15 شهيدا بغارة الاحتلال على شقة سكنية غرب رفح

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الوكيل الإخباري - استشهد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية فلسطينية،اليوم الأربعاء ، بوصول 15 شهيدا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غرب رفح.


واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول إلى 23210 شهداء، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، و59167 جريحا، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين.


 




 

 


 

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