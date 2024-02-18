الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

غانتس: سنتحرك برفح في حال عدم التوصل لاتفاق

الاحتلال يحول مستشفى ناصر إلى ثكنة عسكرية مغلقة

شهيد ثاني باقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم

المستقلة للانتخاب تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية

الأردنية تؤجل قسط صندوق إسكان العاملين عن شهر آذار المقبل

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

القوات المسلحة: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

الاحتلال ينفذ 230 عملية نقل لجنوده الجرحى من غزة

الأحد، 18-02-2024 03:25 م

شهيد ثاني باقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم

11


الوكيل الإخباري-  استشهد الشاب محمد أحمد فايز العوفي (36 عاما)، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم طولكرم.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب العوفي برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، ما يرفع حصيلة شهداء المخيم إلى اثنين.


وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب العوفي بعد محاصرة منزله في حارة الشهداء بمخيم طولكرم، واختطفت جثمانه.


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي، ووضعهما مستقر.


واقتحمت قوة خاصة المخيم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M1AO1TlXZAvCEN2Hjs6jByXWCH7PYrtmrgQQ0eoP

غانتس: سنتحرك برفح في حال عدم التوصل لاتفاق

e7c9019a36292412ffae5aa781280481

الاحتلال يحول مستشفى ناصر إلى ثكنة عسكرية مغلقة

160783cd72c502e7c83140393b7297f9

شهيد بقصف الاحتلال على خان يونس

thumbs_b_c_d1679a5328267041d73930dcfdc41ea5

وزير خارجية أيرلندا: هناك ضرورة للتفكير بإعادة إعمار غزة

IMG-20221103-WA0037

إلغاء الاجتماع بين نتنياهو وممثلي أهالي المحتجزين

thumbs_b_c_e8935371880322152a1c4c52b9d982a3

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

أخبار متعلقة
11

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

main_image65b8e06c3fecd

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 27019 منذ 7 اكتوبر

احت

قوات الاحتلال تقتحم شرقي نابلس

529907_4_1703225908

ستة شهداء في قصف الاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع

0ab981bef4b90900c622117f

أكثر من 25 ألف شهيد في غزة منذ بداية العدوان

79dcf909-f793-48ec-aace-a542b91bbef2-1705657332

الاحتلال يداهم 1000 مبنى ويعتقل العشرات في مخيم طولكرم