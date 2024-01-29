الإثنين 29-01-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد 122 صحفيا منذ بداية العدوان على غزة

ضبط متسوّلة لديها خادمة في عمان

الدفاع المدني يتعامل مع 1244 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الأمن: وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث إختناق

نواب يطالبون الحكومة بالتأمين الصحي الشامل للمواطنين

الإسعاف الإسرائيلي: نقل مصاب في عملية محاولة طعن في حيفا

اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة في جنوب مدينة غزة

آخر تطورات إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

ارتفاع دينارين على سعر اقتناء ليرة الذهب بالأردن

10 شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا بغزة

عاجل

الإسعاف الإسرائيلي: نقل مصاب في عملية محاولة طعن في حيفا

الإثنين، 29-01-2024 10:55 ص

شهيد وثلاث إصابات برصاص الاحتلال في الخليل

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - استُشهد شاب، وأُصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل.

اضافة اعلان

 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، باستشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة في الرأس، فيما لا تزال حالة المصاب الآخر الذي أصيب في منطقة الصدر خطيرة.


وأوضحت مصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة الشاب معتز محمود اطبيش بجروح خطيرة في منطقة الرأس، استُشهد على إثرها، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة في منطقة الصدر، وآخران في أطرافهما السفلية.


وأشارت إلى أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وجرت معالجتهم ميدانيا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_d738aaf01faa7879006a1abdf7da5c4c

استشهاد 122 صحفيا منذ بداية العدوان على غزة

ووو

الإسعاف الإسرائيلي: نقل مصاب في عملية محاولة طعن في حيفا

5769853

النمسا تعلق المدفوعات للأونروا

القسام44

اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة في جنوب مدينة غزة

شهداء6

10 شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا بغزة

8

حماس: مؤتمر أمس يكشف نوايا مبيتة لتطبيق جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني

أخبار متعلقة
ط

شهيد في شرق جنين برصاص الاحتلال

2023_12_31_03_12_05

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على مركبة ومبالغ مالية في الخليل

٤٤

الاحتلال يخطر بإخلاء منزل ويداهم عدة بلدات في الخليل

احتلال٢

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل

1696831939201

استشهاد فلسطيني بالخليل والاحتلال يطلق النار على سائق مركبة

س

معتقل من جنين يدخل عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال