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الأحد، 31-12-2023 10:14 ص

الاحتلال يخطر بإخلاء منزل ويداهم عدة بلدات في الخليل

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الوكيل الاخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منزل في مخيم الفوار، اليوم الأحد، كما داهمت مدينة الخليل، وبلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء من مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل عرف من بينها منزل الفلسطيني رامي خالد العويوي.


كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وفتشت منازل الفلسطينيين : علي عيد أحمد الحلايقة، ومحمد عيسى الحلايقة، وقصي الحلايقة، وعبثت بمحتوياتها.


كما داهمت عدة منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل، وأخطرت بإخلاء منزل الشهيد عمار أبو حسين تمهيدا لهدمه.


 




 

 


 

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