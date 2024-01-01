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الإثنين، 01-01-2024 01:19 م

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على مركبة ومبالغ مالية في الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا ، واستولت على مركبة ومبالغ مالية في الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود إياد محمود العمايرة، بعد دهم منزله وتفتيشه في حي واد سود ببلدة دورا جنوب غرب الخليل.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وفتشت مطبعة وعدة منازل، وحطمت أبوابها وعاثت خرابا في محتوياتها، واستولت على مركبة، ومبلغ بقيمة 70 ألف شيقل من منازل الأشقاء مصعب، وأنس، وصهيب، وجبرين عبد العظيم أبو تركي.


 




 

 


 

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