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الأحد، 02-01-2022 08:09 ص

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في غزة

اح


الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الحربية غارات على عدة مواقع في قطاع غزة، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، ردا على سقوط قذيفتين في البحر قبالة تل أبيب، صباح السبت، إذ سبق الغارات دوي انفجارات عنيفة في أنحاء متفرقة من القطاع.

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وقصفت طائرات الاحتلال موقعا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.


وذكرت مصادر أن طائرات الاحتلال تجوب سماء القطاع في هذه الأثناء.
وحسب ما ورد، فإن الطائرات الإسرائيلية أطلقت القنابل الضوئية في سماء غزة، ثم أعقبها 8 غارات على موقع القادسية، غرب خانيونس، جنوب القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.


وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت بأن قوات الاحتلال قررت الرد على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه سواحل غوش دان في تل أبيب.

 

معا

 




 

 


 

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