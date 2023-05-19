عباس: نطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بتقديم حماية دولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "أننا نفتخر بالشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".



وفي كلمة له خلال الدورة الـ32 للقمة العربية، رحب عباس بالرئيس السوري بشار الأسد، قائلا: "نرحب بالأسد أخا عزيزا بين أهله وأخوانه".

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وأشار إلى أنه في قرار أممي أحيت الأمم المتحدة منذ أيام الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني التي لا زالت تتوالى أحداثها وآثارها، هذا القرار يدحض الرواية الإسرائيلية التي تنكرت للنكبة ولفقت الروايات المزيفة للجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطينية، مؤكدا "أننا رفض استمرار استباحة إسرائيل لأرضنا ومقدساتنا ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائهما وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني".



وشدد على "أننا سنواصل مسيرتنا النضالية لمواجهة القهر والعدوان والجهود الدبلوماسية والقانونية لاستعادة حقوق شعبنا".

RT