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كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 02:45 م

عدد الأشخاص التي تكفيهم.. تفاصيل حمولة شاحنات عبرت إلى غزة السبت

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الوكيل الإخباري- كشفت منظمة الصحة العالمية عبور 4 شاحنات لها من أصل 20 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، صباح السبت محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية.اضافة اعلان


وفي التفاصيل ، قالت المنظمة في بيان أن الشاحنات الإمدادات تشمل "أدوية وإمدادات لعلاج الصدمات لـ 1200 شخص و235 حقيبة محمولة لعلاج الصدمات من أجل تحقيق استقرار صحي فوري للمصابين، وأدوية علاج الأمراض المزمنة لـ 1500 شخص، والأدوية الأساسية والمستلزمات الصحية لـ 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر".


ووفقاً للسلطات المصرية عند معبر رفح، كانت هناك 13 شاحنة تحمل أدوية وإمدادات طبية، وخمس منها تحمل مواد غذائية وشاحنتين مياه.

سي ان ان

 




 

 


 

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