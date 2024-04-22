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الإثنين، 22-04-2024 06:38 ص

عدد صادم.. تقديرات تتحدث عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة

نن


الوكيل الاخباري - سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ، الضوء على التقديرات المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين الأحياء، الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن هناك خشية إسرائيلية ببقاء 40 أسيرا فقط على قيد الحياة، وذلك استنادا لمعلومات استخباراتية جمعها جهاز الشاباك الإسرائيلي.

وبحسب الترجمة، فقد أكدت الصحيفة أن الأوساط الإسرائيلية تقدّر بوجود 40 أسيرا حيا في غزة من بين 133، فيما ينفي الشاباك هذه التقديرات، ويدعي أنّ "المعلومات في غزة أصبحت الآن أكثر سهولة مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر".

ووفق "ديلي ميل"، فإنّ "تل أبيب" قلقة بشأن أن أقل من ثلث أسراها الذين تم اختطافهم في السابع من أكتوبر، ظلوا على قيد الحياة في قطاع غزة، رغم نفي الشاباك هذه التقديرات.

واستدركت: "هذا الرقم لا يتوافق مع رأي الشاباك، ويُعبر عن رأي المصدر فقط"، لكن الصحيفة نوهت إلى أن هذه التقديرات تأتي بعد أقل من أسبوعين، على تصريح مسؤولين أمريكيين بأنهم يقدرون أن معظم الأسرى الإسرائيليين، لم يعودوا على قيد الحياة.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن حركة حماس أبلغت الوسطاء في إطار المفاوضات، بأنها لم تتمكن من تحديد هويات وأمكنة 40 أسيرا حيا، لتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة.

 




 

 


 

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