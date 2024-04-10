بايدن: سياسة نتنياهو خاطئة وأدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار

الوكيل الاخباري - اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة بُثت أمس الثلاثاء، أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة "خاطئة"، ودعا إسرائيل إلى وقف إطلاق النار.

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وقال بايدن لشبكة "يونيفيجن" الأميركية الناطقة بالإسبانية عندما سئل عن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب "أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته".



وكرر بايدن خلال المقابلة بأن مقتل 7 عمال إغاثة الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية في غزة يعملون لصالح المطبخ المركزي العالمي، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، كان "فظيعا".



وأضاف أنه لذلك يدعو الإسرائيليين فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية إلى غزة.



وكثّف بايدن من ضغوطه على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، قائلا إنه تحدث مع السعودية والأردن ومصر وهم "مستعدون لإدخال هذه الأغذية"، مؤكدا أنه "لا يوجد عذر لعدم توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لسكان غزة، ويجب أن يتم ذلك الآن".

