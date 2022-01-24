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الإثنين، 24-01-2022 11:51 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وساحاته.


وينفذ المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

وفا

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