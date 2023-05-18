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الخميس، 18-05-2023 08:21 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقصى


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات.

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وقاد عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك، إحدى المجموعات المقتحمة.


وانتشرت شرطة الاحتلال في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وقامت بإفراغ المسجد القبلي من المصلين والمرابطين.


ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية بأعداد كبيرة، بعضهم بلباس كهنوتي وهم حفاة الأقدام، لتأدية طقوس تلمودية.


ودفعت سلطات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، وسط الدعوات إلى التصدي وإفشال ما تسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستنطلق ظهر اليوم، ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.


وفا


 




 

 


 

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