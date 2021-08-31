الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

غزة.. إصابات خلال قمع الاحتلال لمتظاهرين فلسطينيين على الحدود

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الثلاثاء، 31-08-2021 05:49 ص

غزة.. إصابات خلال قمع الاحتلال لمتظاهرين فلسطينيين على الحدود

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الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص الحي وحالات اختناق في غزة خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة قرب الحدود، رفضًا لحصار متواصل للقطاع منذ 15 عامًا.

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ومساء الإثنين، تواصلت لليوم الثاني مظاهرات ليلية تُسمى بـ"الإرباك الليلي" قرب الحدود، رفضًا للحصار الإسرائيلي.


وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بكثافة في اتجاه المتظاهرين شرق غزة وخان يونس جنوبي القطاع، كما أطلقت المدفعية قنابل إنارة فوق المتظاهرين شرقي بلدة خزاعة.


بدورها، ذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان، أن "ستة مواطنين أصيبوا من بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة و3 إصابات طفيفة بقنابل الغاز وشظايا شرق غزة وخان يونس".


وأمس الأحد، أُصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء قنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم، خلال تظاهرهم قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل رفضًا للحصار.


وكانت "وحدات الإرباك الليلي" التي تقود التحركات قد أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع استمرار حراكها "حتى رفع الحصار كاملًا عن قطاع غزة".

 

العربي 

 

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