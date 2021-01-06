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الأربعاء، 06-01-2021 04:18 م

تجريف لأراضي المواطنين

غزة .. الاحتلال يتوغل في خان يونس ويطلق النار على الصيادين

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين غرب القطاع.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال توغلت في أراضي المواطنين بمنطقة الفخاري شرق خان يونس وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المكان.


وأوضحت أن جرافات الاحتلال قامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين ووضعت سواتر ترابية وسط تحليق لطائرات استطلاع للاحتلال في الاجواء الشرقية لخان يونس.

 

كما استهدفت زوارق بحرية للاحتلال مراكب الصيادين قبالة شاطىء منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وهي على بعد نحو ثلاثة اميال وأجبرتها على الخروج من البحر وسط إطلاق وابل من نيران الأسلحة الرشاشة وفتح خراطيم المياه صوبها.

 

المصدر : وفا 

 

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