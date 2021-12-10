غزة: تسجيل 3 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وذكرت الوزارة في موجر التقرير اليومي حول فيروس كورونا، أنه تم إجراء 843 فحصًا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية وأنه تم تسجيل ثلاث وفيات و 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 45 حالة .



وأوضحت، أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 188268، وإجمالي الحالات النشطة 1571 حالة، وإجمالي المتعافين 185036، وإجمالي الوفيات 1661 وفاة.

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