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غزة: تسجيل 3 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 10-12-2021 12:52 م

غزة: تسجيل 3 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وذكرت الوزارة في موجر التقرير اليومي حول فيروس كورونا، أنه تم إجراء 843 فحصًا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية وأنه تم تسجيل ثلاث وفيات و 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 45 حالة .


وأوضحت، أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 188268، وإجمالي الحالات النشطة 1571 حالة، وإجمالي المتعافين 185036، وإجمالي الوفيات 1661 وفاة.

بترا

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