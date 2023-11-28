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الثلاثاء، 28-11-2023 12:59 م

غزة: نحتاج مئات الشاحنات من الوقود

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الوكيل الإخباري-  أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، أن القطاع يواجه أزمة خانقة تتطلب إدخال مئات الشاحنات اليومية لتجنب الكارثة.

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وأشار الثوابتة إلى أنه منذ 50 يومًا لم تدخل أي قطرة وقود إلى مدينة غزة وشمالي القطاع، مؤكدًا أن القطاع يعيش في حالة طوارئ حقيقية نتيجة للتهجير المحتمل الذي يسعى الاحتلال لتحقيقه.

 

واضاف ان مجمع الشفاء الطبي يحتاج يوميا إلى 12 ألف لتر من الوقود

كما أوضح أن الهدنة الحالية كشفت عن حجم الدمار الهائل في مدينة غزة وشمال القطاع، معبِّرًا عن استنكاره للوضع الكارثي الذي وصلت إليه المنطقة.


وناشد الثوابتة المجتمع الدولي إدخال الوقود إلى القطاع لتفادي وقوع كارثة إنسانية كبيرة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي تحت الانهيار التام، وأنهم بحاجة فورية إلى معدات وآليات للدفاع المدني وأجهزة طبية.


وختم قائلاً: "عجلة الحياة متوقفة في قطاع غزة، ونحن أمام كارثة قد تقع في أي لحظة إذا لم تُحل هذه الأزمة المتفاقمة."

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