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الأحد، 05-11-2023 08:27 ص

تقرير أميركي يكشف عن خطة من الاحتلال لادخال الوقود لغزة

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير أميركي، أن لدى الاحتلال خطة مفصلة للسماح بإدخال الوقود إلى غزة، في حال نفاذه بمزيد من مستشفيات القطاع.

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ويعاني القطاع أزمة إنسانية فادحة، حيث نزح مئات الآلاف من الشمال إلى الجنوب، كما لا يسمح سوى بمرور عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، فيما يرفض الاحتلال حتى الآن السماح بدخول الوقود قائلة إن حركة حماس تستخدمه في هجماتها.


وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صاموئيل وربيرغ، قال في تصريحات خاصة إن الولايات المتحدة تعمل بشكل نشط لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى قطاع غزة.

وأضاف: "نحن نواصل التأكيد على الحاجة الملحة للوقود في غزة، ونناقش مع شركائنا الإسرائيليين الطرق الممكنة للسماح بإدخاله من أجل المدنيين".


ويُناشد الأطباء في قطاع غزة العالم بإمداده بما يلزم من الوقود، حيث إن خروج المستشفيات عن الخدمة سيؤدي إلى وفاة عدد كبير من الجرحى والمرضى.

 




 

 


 

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