فتوح يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين

الوكيل الاخباري - حمّل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال فتوح، في بيان يوم السبت، إن مواصلة إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدني بحماية مطلقة من جيش حكومة الاحتلال، وقتلهم الشاب قصي جمال معطان، خلال هجوم نفذوه على قرية برقا شرق رام الله مساء أمس.



وأضاف أن "هذه الجرائم ما كانت لتحدث لولا توفير حكومة اليمين الفاشية بقيادة نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير، الحماية والحصانة القانونية للمستوطنين، وتحريضهم على قتل واحراق الفلسطينيين، وتشجيعهم على الاستمرار بالاستيطان، والاستيلاء على اراضي الفلسطينيين".



وأشار إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين صفعة للمجتمع الدولي، الذي يتجاهل إرهاب الدولة المنظم، ويكتفى بعبارات الإدانة والشجب لجرائم وحشية ذهب ضحيتها المئات من أبناء الشعب الفلسطيني ورفضها اعتبار تلك المجموعات "تنظيمات إرهابية"، و"خارجة عن القانون".

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