فلسطين.. أبقار المستوطنين تخرب المحاصيل البعلية في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري-خربت أبقار المستوطنين، لليوم الثاني على التوالي، المحاصيل البعلية للفلسطينيين في منطقتي مكحول والحديدية بالأغوار الشمالية.

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وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن أبقار المستوطنين ترعى منذ يومين في الأراضي التي يزرعها الفلسطينيون بالمحاصيل الحقلية في المنطقة.



يشار إلى أن مستوطنا أقام قبل سنوات بؤرة استيطانية في منطقة السويدة القريبة، وجلب مئات رؤوس الأبقار التي يسرحها قاصدا الأراضي القريبة التي يفلحها الفلسطينيون.



وفا

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