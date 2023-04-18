الثلاثاء 18-04-2023
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الثلاثاء، 18-04-2023 11:11 ص

فلسطين تعلن موعد صلاة عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، سماحة الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1444ه، الساعة الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.

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وبهذه المناسبة، حث المفتي العام، الفلسطينيين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً للفلسطينيين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً أن صدقة الفطر قُدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

 

وفا


 




 

 


 

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