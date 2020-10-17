فلسطين .. زوجة الأسير الأخرس تكشف تطورات حالته الصحيـة

الوكيل الإخباري - كشفت زوجة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 83 على التوالي، اليوم السبت، تطورات حالة زوجها الصحية في سجون الاحتلال.

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وتابعت: 83 يوماً لإضراب زوجي، ولا يتناول سوى الماء ووضعه الصحي آخذ بالتدهور الشديد.



وقالت في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي)بغزة: إن "الوضع الصحي لزوجي آخذ بالتدهور ومن أسوأ لأسوء باستمرار ويعاني من آلام على الصدر والمعدة وصداع مستمر في الرأس وهزال وضعف شديد في الجسم.



وقال ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين، إن الخطر يزداد على صحة الأسير الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم 83 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.



وشدد على تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية على أن هناك قلقاً كبيراً بشأن حالته الصحية، بسبب تعنت الاحتلال.



وأكد شريتح أن هذا التعنت، يدلل مدى همجية وإجرام هذا الاحتلال الذي يستهتر بصحة الأسير الفلسطيني، الذي يخوض المعركة لكسر الاعتقال الإداري.



وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إننا نخشى مع كل دقيقة تمر، بأن يكون هناك خبر غير جيد، لذلك الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة، بشأن صحة الأسير الأخرس.

المصدر : دنيا الوطن

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