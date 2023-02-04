السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع الروسية: بوساطة إماراتية تم تحرير 63 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

ديوان الخدمة: نسبة التعيين في الجهاز الحكومي سنويا تشكل 2%

الخارجية: وصول جثمان الفنان هزاع البرماوي من القاهرة اليوم

بالفيديو.. شاهد عملية إنقاذ مواطن حاصرته السيول في الرصيفة

3 وفيات و245 اصابة بحوادث سببها المدافئ منذ بداية الشتاء في المملكة

دول خليجية تكشف حقيقة وجود قطرة تصيب بالعمى في أسواقها

انخفاض الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر 18% عالمياً

التحاق 16237 ألف شخص بسوق العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني

الذهب ينخفض 2% عالمياً بعد تقرير الوظائف الأمريكية

بلدية اليرموك تتعامل مع ارتفاع منسوب مياه الأمطار

السبت، 04-02-2023 10:21 ص

فلسطين : فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم

صناعه


الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم في فلسطين.

اضافة اعلان


وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، فتحت صناديق الاقتراع أمام 2257 ناخباً في تمام الساعة الثامنة صباحا، لانتخاب 13 عضوا، لمجلس إدارة الغرف التجارية.


 ويتنافس في العملية الانتخابية التي تنظم في مدرسة عمر بن عبد العزيز، 16 مرشحا على عضوية المجلس، في حين تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.


وتأسست عام 1945 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.


وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات فلسطين ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وبالتزكية في غرف محافظات القدس، دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، من أصل 18 غرفة.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاحتلال٢

الاحتلال يعتقل شابا من الرامة جنوب جنين

اسعاف فلسطين

إصابات برصاص الاحتلال عقب محاصرة منزل في أريحا

احتلال

الاحتلال يعتقل شابا من رام الله

وفاة طفل

وفاة طفل إثر انهيار رملي شمال غزة

احتلال٨

الاحتلال يجدد اقتحامه لمدينة أريحا

5

إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين برام الله

أخبار متعلقة
زززز

تعديل تسعيرة النقل العام في فلسطين

احتلال8

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم نور شمس شرق طولكرم

1675169510111

الخارجية الفلسطينية تدين قوانين الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى

Untitled.png-a91db5a6-1d40-456c-963f-f36ee47d082e

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 10

120232813321343549570

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه الصحفيين في نابلس

تتت

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح الشهداء