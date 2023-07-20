فلسطين.. 4 توائم يتفوقون بمعدلات عالية بالتوجيهي

الوكيل الإخباري -

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تفوق 4 توائم من مدينة بيت لحم اليوم الخميس، بنتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك بمعدلات عالية أقلها 96.1.وسادت الفرحة عند عائلة الدكتور وليد يوسف الكامل في شارع الصيف في مدينة بيت لحم، بعد نجاح التوائم بمعدلات عالية، وشهد منزله أجواء عارمة من الفرحة واحتفال الأقرباء والجيران بنجاح الطلبة في الثانوية العامة صباح اليوم.وحصلت الطالبة حلا وليد على معدل 99.4، وهي الأولى على المحافظة مكرر في الفرع العلمي، كما حصل قيس وليد على معدل 98.7، وهادي وليد 98.3، ويوسف وليد 96.1، وجميعهم في الفرع العلمي.وقالت والدة التوائم الأربعة " ام يوسف"، أن العام الدراسي كان صعب، من خلال المتابعة المستمرة مع أبنائها، وخاصة أن جميعهم في الفرع العلمي، ولكنه كان عام جميل بشكل عام.وعبر الأشقاء الأربعة عن فرحتهم بهذه النتيجة المتوقعة، وأضافوا، أنهم كانوا يتعاونون مع بعضهم في الدراسة طيلة العام الدراسي، ويتبادلون الأسئلة والأجوبة طيلة الوقت، مع أن دراستهم كانت منفصلة كل منهم في غرفته الخاصة.وحول دراستهم في الجامعة، قال يوسف وقيس أنهم سيتجهون لتخصص الطب، فيما لم تقرر حلا وهادي دراستهم الجامعية حتى الان.