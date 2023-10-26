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الخميس، 26-10-2023 09:57 ص

فيديو- ابناء وائل الدحدوح يوجهون رسالة مؤثرة للعالم قبل أيام

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الوكيل الإخباري- أرسل أبناء مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية في غزة وائل الدحدوح  رسالة مؤثرة إلى العالم قبل استشهادهم بأيام ، تسلط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها سكان غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع .

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حيث نشرت قناة الجزيرة عبر حسابها الخاص على منصة "اكس" مقطع فيديو يحمل رسالتهم باللغة الإنجليزية التي توضح حجم الدمار والظروف الصعبة التي يمر بها اهالي غزة نتيجة للهجمات الوحشية وانقطاع الكهرباء والمياه.

وقامت طائرات الاحتلال يوم امس الاربعاء باستهداف  بيتًا يأوي أسرة الدحدوح في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد زوجته وابنه وابنته.

 

 




 

 


 

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