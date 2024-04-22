فيديو - اعتقال 100 طالب في جامعة كولومبيا أقاموا مخيماً مسانداً لغزة

الوكيل الإخباري- اقتحمت شرطة نيويورك الحرم الجامعي لجامعة كولومبيا الشهيرة، واعتقلت أكثر من مئة طالب من المتظاهرين في مخيم التضامن مع غزة، الذي دخل يومه السادس.

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وطالب المعتصمون، وهم جزء من حركة كبيرة وقوية منتشرة في جميع الجامعات الأميركية، بوقف الإبادة الجماعية في غزة، ومقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات من الشركات والمؤسسات التي لها علاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى المقاطعة الأكاديمية "للجامعات الإسرائيلية وبرامج الدراسة في الخارج والزمالات والتعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية".

وانضم الكثير من المشاهير إلى الاعتصام، بما في ذلك جمعيات يهودية تعارض سياسة الإبادة التي تنتجها حكومة إسرائيل.



وفي اليوم التالي، استدعت الجامعة الشرطة وفرقت الاعتصام بالقوة واعتقلت 108 من الطلاب، لكن تم إطلاق سراحهم بعد ذلك ليعيد الاعتصام أقوى مما كان عليه. إلى ذلك، أدانت هيئة التدريس في الجامعة استدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعي، وطالبت بإعادة الطلاب المفصولين إلى الجامعة وسكنها، مشددة على حق الطلاب في التظاهر وحرية التعبير.





