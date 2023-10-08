الأحد 08-10-2023
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الأحد، 08-10-2023 07:57 ص

فيديو - تعامل انساني من عناصر المقاومة تجاه مستوطنة مسنة

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الوكيل الاخباري -انتشرت لقطات مصورة، توثق تعاملا إنسانيا من قبل رجال المقاومة الفلسطينية مع سيدة مستوطنة مسنة بين المستوطنين في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

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وأظهرت اللقطات، السيدة المسنة وهي تجلس بأمان وتلتقط صورة مع أحد رجال المقاومة، قبل نقلها إلى أحد الأماكن الآمنة.


وقورن مشهد تعامل إنساني مع مستوطنة مسنة، مع لقطات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين وتحديدا النساء والأطفال.

 


 




 

 


 

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