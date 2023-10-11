فيديو- "لا تقلقي نحن مسلمون لن نؤذيكم".. مستوطنة تروي كيف تعاملت معها المـقاومة

الوكيل الإخباري - روت مستوطنة إسرائيلية تُدعى "روتم" كيف تعاملت المقاومة الفلسطينية معها وأطفالها عند دخولهم منزلها في ظل عملية طوفان الأقصى .

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وفي مقابلة نُقلت عبر قناة الجزيرة واستنادًا إلى وسائل إعلام عبرية ، أشارت روتم إلى أنه عند دخول كتائب المقاومة الفلسطينية إلى منزلها، قامت بالتحدث إليهم باللغة الإنجليزية وأخبرتهم أن لديها طفلين



روتم قالت: "تفاجأت بردة الفعل عندما أجابوني .. لا تقلقي نحن مسلمون لن نؤذيكم .. هذا جعلني أشعر بتحرر من الضغوط التي كنت أشعر بها."



وأضافت مندهشة حينما استأذنوها لتناول الطعام، قائلة: "ثم جلست على الطاولة مع أبنائي. أحدهم وجد موزًا على الطاولة وسألني إذا كان يمكنه تناوله. فأجبته بنعم، يمكنك."



وختمت حديثها بالقول: "بقوا في المنزل لمدة ساعتين، وفي النهاية غادروا."