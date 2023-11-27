فيديو- متظاهرون يغلقون جسرا في نيويورك رفضا للعدوان على غزة

الوكيل الإخباري- أغلق حشد من المتظاهرين جانبي جسر مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الشرطة إن المتظاهرين أغلقوا الجسر لمدة أربع ساعات أمس الأحد في أحد أكثر أيام السفر ازدحاما خلال العام، قبل أن يعاد افتتاحه أمام حركة المرور.
ودعا أكثر من ألف متظاهر إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال المظاهرة التي نظمتها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" التي تصف نفسها بأنها مناهضة للصهيونية.
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Manhattan Bridge,— Gaza Notifications (@gazanotice) November 26, 2023
now
Over 1000 Palestinians, Jews, and allies of all backgrounds shut down Manhattan Bridge in New York City calling for an immediate ceasefire, in what is most likely the largest instance of civil disobedience in the US since the beginning of the Iraq War pic.twitter.com/lwkRYcxSgk