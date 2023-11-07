نيويورك: نشطاء يهود يتضامنون مع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- تظاهر مئات النشطاء الذين ينتمون الى منظمة "صوت السلام من أجل السلام" اليهودية، وبطريقة سلمية أمام تمثال الحرية القريب من نيويورك والواقع في جزيرة الحرية بولاية نيوجيرسي المجاورة، والرامز للحرية، مطالبين بصوت واحد بوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل وإنهاء الإبادة الجماعية للمدنيين في غزة.

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ورفع المتظاهرون، الذين ارتدوا قمصانا سوداء اللون كتب عليها شعارات "اليهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن" و "ليس باسمنا" وكذلك رفعوا لافتات كتب عليها "العالم كله يراقب" و"يجب أن يكون الفلسطينيون أحرارا".



وطالبت المنظمة ومنظمات أخرى مٌشاركة بوقف قصف الإبادة الجماعية الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.



وكانت المنظمة قد نظمت خلال الأسابيع الأخيرة مسيرات وتجمعات مماثلة في الكونغرس الأميركي ومحطات القطارات المركزية وغيرها لاقت إقبالا جماهيريا قٌدر بعشرات الآلاف.

بترا