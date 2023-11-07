الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

الصليب الأحمر : الشاحنات التي دخلت غزة منذ شهر تعادل ما كان يدخل للقطاع في يوم واحد

استشهاد 48 صحفيا منذ بداية العدوان على غزة

فيديو- الاحتلال يقصف محيط المستشفى الاندونيسي للمرة الثانية اليوم

افتتاح مركز أردني ألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين في ألمانيا

الأونروا: سكان غزة تعرضوا لمأساة بأبعاد هائلة

بايدن فوجئ بموقف نتنياهو بشأن مهاجمة المناطق الحضرية

من موقع الوكيل الاخباري إلى متابعيه الكرام

الاحتلال يشدد إجراءاته عند حاجز بيت فوريك

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

بيان جديد صادر عن كتائب القسام اليوم الثلاثاء

عاجل

فيديو- الاحتلال يقصف محيط المستشفى الاندونيسي للمرة الثانية اليوم

الثلاثاء، 07-11-2023 09:42 ص

نيويورك: نشطاء يهود يتضامنون مع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار

1699335811027


الوكيل الإخباري- تظاهر مئات النشطاء الذين ينتمون الى منظمة "صوت السلام من أجل السلام" اليهودية، وبطريقة سلمية أمام تمثال الحرية القريب من نيويورك والواقع في جزيرة الحرية بولاية نيوجيرسي المجاورة، والرامز للحرية، مطالبين بصوت واحد بوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل وإنهاء الإبادة الجماعية للمدنيين في غزة.

اضافة اعلان


ورفع المتظاهرون، الذين ارتدوا قمصانا سوداء اللون كتب عليها شعارات "اليهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن" و "ليس باسمنا" وكذلك رفعوا لافتات كتب عليها "العالم كله يراقب" و"يجب أن يكون الفلسطينيون أحرارا".


وطالبت المنظمة ومنظمات أخرى مٌشاركة بوقف قصف الإبادة الجماعية الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.


وكانت المنظمة قد نظمت خلال الأسابيع الأخيرة مسيرات وتجمعات مماثلة في الكونغرس الأميركي ومحطات القطارات المركزية وغيرها لاقت إقبالا جماهيريا قٌدر بعشرات الآلاف.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
380224

الصليب الأحمر : الشاحنات التي دخلت غزة منذ شهر تعادل ما كان يدخل للقطاع في يوم واحد

24-شه..يد-صحفي-780x470

استشهاد 48 صحفيا منذ بداية العدوان على غزة

1

فيديو- الاحتلال يقصف محيط المستشفى الاندونيسي للمرة الثانية اليوم

1

الأونروا: سكان غزة تعرضوا لمأساة بأبعاد هائلة

1

بايدن فوجئ بموقف نتنياهو بشأن مهاجمة المناطق الحضرية

image_processing20230612-2957836-azykif

الاحتلال يشدد إجراءاته عند حاجز بيت فوريك

أخبار متعلقة
44

هيومن رايتس: إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض بقصف لبنان وغزة

22

فيديو- " الولاد ماتوا بدون ما ياكلوا" .. فلسطينية تستغيث بحرقة

4444444444

يديعوت أحرونوت: 3 تحديات صعبة ومعقدة أمام إسرائيل

IsraelEgyptFlagsBorderGuardRTR2T7XN

مصر تتحدى إسرائيل وتكشف عن تحركات عاجلة نحو غزة

6524c7c842360451ff56b596

نتنياهو يبلغ بايدن: علينا الدخول إلى قطاع غزة

6522f8434c59b77cb900d89f (1)

إسرائيل لا تستبعد إمكانية شن حرب برية على قطاع غزة