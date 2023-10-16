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الإثنين، 16-10-2023 03:33 م

فيديو- مشاهد لاستهداف كاميرات وتجهيزات فنية للاحتلال

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الوكيل الإخباري- نشر الإعلام الحربي في حزب الله، اليوم الإثنين، مشاهد استهداف كاميرات وتجهيزات فنية للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة. 

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وأظهرت المشاهد استهداف المقاومين كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة لـ"جيش" الاحتلال عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية. 

 

 

الميادين


 




 

 


 

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