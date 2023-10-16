فيديو- مشاهد لاستهداف كاميرات وتجهيزات فنية للاحتلال

الوكيل الإخباري- نشر الإعلام الحربي في حزب الله، اليوم الإثنين، مشاهد استهداف كاميرات وتجهيزات فنية للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

اضافة اعلان



وأظهرت المشاهد استهداف المقاومين كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة لـ"جيش" الاحتلال عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

الميادين