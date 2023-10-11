حزب الله يُعلّق على ارسال واشنطن حاملة طائرات لدعم الاحتلال

الوكيل الإخباري - قال حزب الله إن "إرسال حاملة طائرات أميركية لن تخيف فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة".

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وأضاف حزب الله في بيان الأربعاء: "لم نُفاجأ على الإطلاق بالمواقف السياسية والإجراءات الميدانية التي اتخذتها الإدارة الأميركية لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة في الوقوف السافر وإعلان الدعم المفتوح لآلة القتل والعدوان الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني، فهذا هو الجوهر الحقيقي للسياسة الأمريكية الكاملة في دعمها المتواصل للعدوان والإرهاب منذ نشأة هذا الكيان الغاصب المحتل".



واعتبر الحزب الولايات المتحدة شريكًا كاملًا في عدوان الاحتلال ونحملها المسؤولية التامة عن القتل والإجرام والحصار وتدمير المنازل والبيوت والمجازر المروعة بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.



وزاد "إننا نطالب جماهر أمتنا العربية والإسلامية التي تعرف الحقيقة البشعة لأمريكا وعدوانها على شعوب أمتنا في العراق وسوريا وأفغانستان أن تدين التدخل الأمريكي وشركائه الدوليين والإقليميين وفضح هذا التدخل على كافة المستويات السياسية والشعبية والإعلامية والقانونية وفي شتى المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية".