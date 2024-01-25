فيديو - يصرخ بوجه غانتس .. هذا ما قاله شقيق جندي إسرائيلي قُتل بغزة

الوكيل الاخباري - أظهرت لقطات فيديو لحظة محاولة هجوم شقيق أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي القتلى في معارك غزة على الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس خلال تشييع جنازته في مستوطنة كارني شمرون.

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وذكر الإعلام الإسرائيلي أن المهاجم هو شقيق الرائد آدم باسيموث، 35 عاما، الذي قتل في عملية نفذتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في شرق مخيم المغازي.



وصرخ شقيق الجندي بوجه غانتس في بداية الجنازة قائلا: "عليك إنهاء الحرب" فيما ظهر غانتس صامتاً، بينما قامت عناصر أمنية وحاضرون بمحاولة إبعاد المهاجم الغاضب عن الوزير الإسرائيلي.



وفي عملية وصفتها حماس بـ"المركبة"، قتل في عملية المغازي 21 عسكريا من وحدة الهندسة في الجيش الإسرائيلي خلال قيامهم بتفخيخ منزلين تمهيدا لتفجيرهما لإنشاء منطقة عازلة في المنطقة.