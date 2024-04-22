في اليوم الـ199 .. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتفرق على غزة

الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين ، فجر اليوم الاثنين، في اليوم الـ199 من العدوان على قطاع غزة، حيث طالت عمليات القصف الاسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع.

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وقال مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع.



واستشهد مواطنون فلسطينيون وجرح آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة.



كما طال القصف الاسرائيلي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر إن الطيران الإسرائيلي شن الليلة غارتين على المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وعلى حي التفاح.



وفي هذا السياق، أفادت مصادر صحية في القطاع، بارتفاع عدد الشهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 26 بينهم 16 طفلا و6 نساء.



وكان استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال، امس الأحد، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر ، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين .



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة من بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34,097، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76,980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

