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الأحد، 21-04-2024 06:24 م

غانتس: السنوار هو المفتاح

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الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن الاحتلال لم يحقق كل أهداف الحرب على غزة إلا أنه أكد عدم التنازل عن أي منها وفي مقدمتها إعادة المحتجزين.

وأضاف غانتس "لن نتنازل عن أهدافنا وفي مقدمتها إعادة المختطفين ونحن ملتزمون بإعادتهم"، وأشار إلى أن يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة هو "مفتاح" الإفراج عن المحتجزين ويجب أن يكون هناك ضغط عليه، وفق تعبيره.

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