في اليوم 51 من الحرب على غزة: التهدئة تدخل يومها الثالث والاحتلال يرتكب سلسلة خروقات

الوكيل الإخباري - دخلت التهدئة بين المقاومة والاحتلال يومها الثالث، بعد أن نجحت الوساطة القطرية والمصرية بازالة عقبات، أدت إلى تأخير الإفراج عن الدفعة الثانية من الاسرى يوم أمس.



ووصل إلى معبر رفح في ساعة متأخرة من الليلة الماضية 13 أسرائيلياً كانوا محتجزين بغزة، إضافة إلى 4 من حملة الجنسيات الأجنبية.



وأفرجت سلطات الاحتلال عن 39 أسيراً وأسيرة الليلة الماضية، في إطار اتفاق الهدنة.



وفي اليوم 51 من الحرب، دخلت 61 شاحنة تحمل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، بعد أن كان الاحتلال يماطل في هذا الملف.



واعترضت كتائب القسام على عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الاسرى حسب الأقدمية.



وسجل اليوم الثالث سلسلة خروقات اسرائيلية، تمثلت في إطلاق نار على الذين حاولوا العودة من النازحين ما أدى لإصابة 7 منهم.

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وحلقت طائرات مسيرة في أجواء جنوب القطاع في مخالفة لبنود التهدئة التي تمنع تحليق الطيران طوال فترة الهدنة.



وفي اليوم الثالث من الهدنة، وصل عدد من الإصابات من مجمع الشفاء الطبي بغزة إلى مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.



ودخلت نحو 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أضافة إلى 8 شاحنات وقود وغاز.



واصطف مئات المواطنين أمام محطات الوقود والغاز لأول مرة منذ بداية الحرب للحصول على الغاز والبنزين. معا

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