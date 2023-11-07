الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس بغزة

واشنطن: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة

الصفدي يبحث مع بوريل تكثيف جهود وقف الحرب

الفيصلي يثأر لهزيمته أمام السد ويحرز انتصاره الأول في أبطال آسيا

غوتيريش يحذر من تحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال

صواريخ جديدة تستخدم لأول مرة .. استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق

الملك يحذر من الوصول لمرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية

جيش الاحتلال: قادرون على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط

الملك لحلف الناتو: ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الفايز للعرب: لا أقول اقطعوا الغاز بل قوموا ببعض الأمور

عاجل

الملك يحذر من الوصول لمرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية

الثلاثاء، 07-11-2023 12:59 ص

نادي الأسير الفلسطيني يؤكد استشهاد أسير من غزة في سجن عوفر

6549561142360456335293ca


الوكيل الإخباري - أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير ماجد أحمد زقول (32 عاما)، من غزة في سجن "عوفر"، وهو أحد العمال الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

اضافة اعلان


وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان إن السلطات الإسرائيلية "أخفت جريمة اغتياله، خلال الفترة الماضية إلى أن أعلن ذلك عبر وسائل إعلامه، ولم يتسن لنا التأكد من هويته في حينه".


ولفتت الهيئة والنادي أن زقول انتقل إلى الضفة منذ 3 سنوات وكان يعاني من السرطان، وقد توجه للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 منذ ستة شهور، وهو متزوج وله طفل، حيث تتواجد عائلته في غزة.


وتابعت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن "الاحتلال لم يكتف باغتيال الشهيد زقول، بل أخفى استشهاده ولم يعلن عنه، إلا عبر وسائل إعلامه قبل يومين، حيث أعلن الاحتلال عن ارتقاء اثنين من العمال أحدهما في سجن (عوفر)، والآخر في معسكر (عنتوت) ولم يكشف عن هوياتهم في حينه".


وأكدت الهيئة والنادي أن التخوفات تتصاعد على مصيرهم، خاصة في ظل المعطيات المروعة التي نقلها العمال مؤخرا.


وقالت إنه مع "استشهاد الأسير زقول فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة يرتفع إلى (240) شهيدا وذلك منذ عام 1967".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
380194

تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس بغزة

6549501c4c59b741284dd71b

الولايات المتحدة تخطط لنقل قنابل دقيقة بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل

252320

مصر تؤكد ضرورة اتساق الرسائل الدولية مع وقف إطلاق النار بغزة

fe9a4a48b9766a82673f693f8ba5e45a

برلين تشدد على حرية الصحافة بعد تهديد صحفيين في الخليل

20230213064923

واشنطن: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة

654930774236045d4f693e7b

غوتيريش يحذر من تحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال

أخبار متعلقة
65252b324236040b451d6fea

منظمة الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

image (1)-1

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل السياج الحدودي مع غزة والمعركة ستطول

6524c7c842360451ff56b596

نتنياهو يبلغ بايدن: علينا الدخول إلى قطاع غزة

652459074236044ccf5b32bd

حماس تعلن عن وجود عشرات الأسرى الإسرائيليين لديها يحملون جنسيات ثانية

x30YP

القسام تكشف صورة وهوية أحد الجنود الإسرائيليين القتلى جراء القصف الإسرائيلي

365901

نتنياهو يبحث تعيين منسق لشؤون الأسرى