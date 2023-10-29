قطر: التوغل البري سيخلف آثارا أمنية وإنسانية مدمرة

الوكيل الإخباري - أعربت قطر عن قلقها البالغ من التوغل البري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، واعتبرته تطورا خطيرا من شأنه أن يخلف آثارا أمنية وإنسانية مدمرة في القطاع، لا سيما على سلامة المدنيين والرهائن، كما حذرت من ارتداداته الكارثية على أمن واستقرار المنطقة وجهود الوساطة والتهدئة.



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وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على أن هذا التوغل يعتبر انتهاكا صارخا للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات وحماية المدنيين، وطالبت في هذا السياق بتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للاستجابة للقرار بإقرار هدنة إنسانية في القطاع.



وحذر البيان، من أن التوغل الإسرائيلي الكارثي داخل قطاع غزة هو جزء من سياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من القطاع، وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة، ما يعني انتهاكا جديدا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.



وشدد البيان على أن قطر ستواصل مساهمتها الفعالة في الجهود الدبلوماسية الجارية لإيجاد مخرج يحقن دماء الفلسطينيين، ويضمن وجود حل سياسي مستدام وفقا للمرجعيات المعروفة.