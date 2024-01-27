قطر: الحرب الإسرائيلية على غزة أدت لكارثة إنسانية غير مسبوقة

الوكيل الاخباري -أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم بنت عبدالله العطية، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

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ودعت العطية خلال زيارتها اليوم السبت، لمجموعة من المصابين والجرحى في قطاع غزة، في الدوحة، ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في القطاع ، والعمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإرغام الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط لقطاع غزة.