منها البقاء في السلطة.. المقاومة تضع 3 شروط لصفقة تبادل أسرى جديدة

الوكيل الإخباري -

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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، أن حركة حماس وضعت 3 شروط لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة، منها ضمانات دولية للبقاء في السلطة.وقالت، إن شروط حماس لإتمام الصفقة تتضمن إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.وكان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، قد أكد أن الحركة لن تناقش أي مقترحات بشأن صفقات لتبادل الأسرى مع "إسرائيل" دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن الحركة لن تقبل في كل الأحوال بهدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى.قال مرداوي في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي: "المقترحات التي تصل من خلال الوسطاء لا تتوقف، لكن لن تتم مناقشة أي مقترح لا يتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار ولن نتراجع عن موقفنا".وأضاف "لا مفاوضات قبل وقف إطلاق النار والانسحاب ومن ثم نستقبل أي مقترح".وقبل ذلك، أفادت هيئة البث في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحث مقترحاً جديداً من قطر لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس.كما أوضحت الهيئة أن تفاصيل المقترح الذي وصفته بأنه "جديد للغاية"، تشمل عدة بنود أهمها خروج قادة حماس من قطاع غزة وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منه وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع على دفعات.