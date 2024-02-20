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الثلاثاء، 20-02-2024 02:12 م

قطر : المفاوضات مستمرة رغم التحديات

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الوكيل الإخباري- وصلت طائرة قطرية اليوم إلى مدينة العريش تحمل 20 طنًا من المساعدات إلى قطاع غزة، حسبما أعلن ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي.

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وأشار الأنصاري إلى وصول دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى الدوحة، قادمين من قطاع غزة.

 

وأكد أن الجهود القطرية مستمرة في الوساطة بين الأطراف المتصارعة، مشيرًا إلى أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرة رغم التحديات التي تواجهها.

 

وقال الأنصاري أن الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار غير المسبوق في قطاع غزة.

 

وفيما يتعلق بوضع مدينة رفح، أعرب عن قلق شديد من الوضع هناك وجود نحو مليون ونصف مليون شخص، مؤكدًا رفض الهجمات على المدينة وأكد أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة."


 




 

 


 

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