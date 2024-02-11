قطر تدين بشدة التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح

الوكيل الاخباري - دانت قطر بأشد العبارات، التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.

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ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الليلة الماضية، مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأكد البيان رفض قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة.

