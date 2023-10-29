قطر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الوكيل الاخباري- أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية للحد من رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة والتي سيكون لها عواقب وخيمة في حال تمددها.



جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، الذي بدأ زيارة للدوحة مساء اليوم الأحد.



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

اضافة اعلان

بترا