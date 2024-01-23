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الثلاثاء، 23-01-2024 01:46 م

قطر تكشف تطورات جهود الوساطة بين المقاومة وإسرائيل

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة.اضافة اعلان


وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن انقطاع الاتصال داخل غزة وعدم إيصال المساعدات للقطاع يؤثران على جهود الوساطة، لافتا إلى أن قطر منخرطة في مفاوضات ومناقشات جدية بين طرفي الأزمة في غزة لكن الوضع يتغير هناك.

وأضاف أن قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة.

وأشار إلى أن قطر أدخلت لغزة بالتعاون مع فرنسا مساعدات طبية بنحو 11 طنا تشمل أدوية للمحتجزين الإسرائيليين.

وتابع: أكدنا مرارا أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار، مشددا على وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها.

وعبر الأنصاري عن دعم جميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر، مؤكدا أن التصعيد الذي يجري في غزة يؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة.

وبيّن أن استمرار الحرب في قطاع غزة لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر، معتبرا أن التحديات كبيرة لتسوية الأزمة في غزة خصوصا مع تصاعد وتيرة الحرب هناك.

ولفت الأنصاري إلى أن المساعدات لم تدخل إلى غزة إلا بشكل محدود جدا ولا يعمل حاليا في القطاع سوى مستشفى واحد.

كما جدد دعوة قطر للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول مساعدات كافية لغزة.

واستنكر الأنصاري الاستهداف المتعمد للمستشفيات وأطقمها الطبية في قطاع غزة.

 




 

 


 

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