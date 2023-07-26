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الأربعاء، 26-07-2023 08:30 ص

قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من بيت لحم

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، 9 فلسطينيين من بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، ابراهيم اسماعيل عليان (17 عاما)، وسيف محمد درويش (14عاما)، وعبد ابراهيم حمامرة (21 عاما)، والشقيقين ابراهيم خالد حمامرة (23 عاما) ومحمد (16 عاما)، ورائد ابراهيم حمامرة (51 عاما)، وياسين جادالله سباتين (25عاما)، وجميعهم من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.


وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، أمير أحمد طقاطقة (21 عاما)، وقصي جمال ديرية (26 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

 

وفا


 




 

 


 

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