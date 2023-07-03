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الإثنين، 03-07-2023 06:01 ص

5 شهداء و27 إصابة في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

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الوكيل الاخباري - استشهد، فجر اليوم الإثنين، 5 فلسطينيين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.


وعرف من بين الشهداء: الشاب سميح فراس ابو الوفا (21 عاما).


وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما ادى إلى استشهاد الشاب ابو الوفا وشابين آخرين لم تعرف هويتهما بعد، وإصابة 25 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.




وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق اسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.


وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع مركبات الإسعاف من دخولها لنقل المصابين لتلقي العلاج.


وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء "الاباتشي" او طائرات الاستطلاع.

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وفا



 




 

 


 

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