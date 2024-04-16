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الثلاثاء، 16-04-2024 06:36 ص

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعتقل 5 شبان

احتلال 5


الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، وشنت حملة اعتقالات فيها.اضافة اعلان



وأوضحت مصادر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من المركبات العسكرية الحي الشرقي في المدينة، واعتقلت كلا من: عز الدين الزرعيني، محمد العجاوي، رامي العجاوي، فادي الصوص، وصبحي الجعفر بعد دهم منازلهم وتفتيشها، كما قامت بتخريب الممتلكات وعدد من المركبات في الحي.


كما اقتحم جيش الاحتلال عددا من أحياء المدينة عرف منها: حي البساتين، والمراح، وشارع الناصرة، كما تواجدت قوات الاحتلال بالقرب من مستشفى الرازي، واندلعت مواجهات مع الشبان دون أن يبلغ عن أي إصابات.

 




 

 


 

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