الجمعة 22-03-2024
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الجمعة، 22-03-2024 09:35 ص

قيود اسرائيلية مشددة بجمعة رمضان الثانية

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الوكيل الإخباري- فرضت إسرائيل، الجمعة، قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي في شهر رمضان الجاري.

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وعززت قوات الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية قواتهما على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، حيث جرى فحص هويات الفلسطينيين، ورفض دخول المئات.


وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز جنوبي المدينة، حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود.


وقد منعت القوات الإسرائيلية منعت دخول عدد كبير من الرجال والنساء بدعوى عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.


 




 

 


 

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