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الإثنين، 01-08-2022 07:37 ص

كتائب القسام تكشف عن استشهاد أحد حراس جندي إسرائيلي أسرته بحرب 2014

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الوكيل الإخباري - كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، أن عنصرا من وحدة الظل استشهد وأصيب 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مكان احتجاز أحد الجنود الأسرى لديها، خلال معركة سيف القدس في مايو 2021.

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وقال المتحدث العسكري باسم الكتائب أبو عبيدة في تغريدة عبر حسابه في تيلغرام: في الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول؛ والتي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين إسرائيليين. سمحت قيادة القسام بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة سيف القدس العام الماضي لقصفٍ صهيونيٍ".


وأضاف أن "القصف أدى إلى استشهاد أحد مقاومي وحدة الظل وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين".


وتابع أبو عبيدة "نتحفظ على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسبابٍ أمنية، وسنعلن عنه لاحقًا بإذن الله عندما تكون الظروف مواتية".

 

صفا


 




 

 


 

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