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الإثنين، 22-04-2024 06:34 ص

كمين العلم .. انفجار عبوة ناسفة بمستوطن حاول نزع علم فلسطين

كك


الوكيل الاخباري - أصيب مستوطن إسرائيلي أمس الأحد في "كمين علم" قرب رام الله في الضفة الغربية.

فقد انفجرت عبوة ناسفة في مستوطن كان يحاول إزالة العلم الفلسطيني شمال مستوطنة "كوخاف هشاحار" قرب رام الله، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن إصابته وصفت بالطفيفة.

وانتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة انفجار العبوة خلال الواقعة التي حصلت في قرية المغير شرقي رام الله بالضفة الغربية.

"كمين العلم"
ووفق مصادر، "كمين العلم" هو إجراء استحدثه الفلسطينيون وهي ليست العملية الأولى من نوعها التي يتم فيها استدراج مستوطنين أو عناصر من قوات الاحتلال من خلال العلم قبل تفجيره.


فقد سبق وحدث ذلك في قطاع غزة قبل عدة سنوات، عندما حاول جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إنزال أحد الأعلام الفلسطينية قبل أن ينفجر فيهم.

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