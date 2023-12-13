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الأربعاء، 13-12-2023 01:43 م

لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

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الوكيل الإخباري- من المقرر اليوم الأربعاء، عقد لقاء موسع مع كافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لبحث انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، وفق ما أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.

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وقال فارس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إنه سيتم خلال اللقاء أيضا دعوة السفراء وممثلي الدول كافة، لمطالبة حكوماتهم بالضغط على اسرائيل بكف يدها عن الأسرى، وتشكيل حراك دولي فعلي ضاغط لإنقاذ حياة الأسرى داخل السجون.


وشدد فارس على أن حملات الاعتقال اليومية بصورة واسعة جداً وبشكل عشوائي، هي شكل من أشكال العدوان الانتقامي بحق الشعب الفلسطيني ، داعيا إلى تضافر الجهود كافة لكبح جماح هذه الهجمة المسعورة.

 

وفا


 




 

 


 

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